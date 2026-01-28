Базовая Kia Seltos в России дешевле, чем в Узбекистане почти на 31%

Сравнение цен.
По данным издания «Автоновости дня», в России минимальная цена на новый Kia Seltos китайской сборки, ввезенный по параллельному импорту, начинается от 1,58 млн рублей.
В Узбекистане базовая официальная версия кроссовера предлагается по специальной цене 359,9 млн сумов, что эквивалентно 2,28 млн рублей.
Почему цены отличаются.
Несмотря на одинаковое название модели, речь идет о разных по оснащению базовых версиях.
В России за минимальную цену предлагается автомобиль, ввезенный по параллельному импорту. Он ориентирован на снижение стоимости и оснащен максимально простым салоном, при этом сохраняя базовые электронные функции.
В Узбекистане Seltos продается официально и уже в начальной комплектации имеет более богатое стандартное оснащение, а также заводскую гарантию.