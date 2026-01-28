В ХМАО из-за морозов отменили занятия в школах в нескольких поселка

В поселке Корлики Нижневартовского района при температуре минус 36,6 градуса занятия первой смены отменены для всех школьников с 1 по 11 классы. В остальных городах и поселениях округа, в том числе Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске школьники пошли в школу в обычном режиме.