В ХМАО из-за морозов отменили занятия в школах в нескольких поселка

Большая часть школьников Югры пошла в школу.
В ХМАО 28 января отменили занятия первой смены в ряде небольших населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития округа.
В поселениях Березовского района Саранпауль, Ломбовож и Щекурья при температуре минус 29,3 градуса отменены занятия для учеников 1−4 классов первой смены.
В поселке Корлики Нижневартовского района при температуре минус 36,6 градуса занятия первой смены отменены для всех школьников с 1 по 11 классы. В остальных городах и поселениях округа, в том числе Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске школьники пошли в школу в обычном режиме.
Актировки в школах Югры вводятся уже несколько дней подряд из ‑за аномально низких температур. Решения принимают муниципальные власти по установленным температурным нормативам.