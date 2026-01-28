Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление

«При выявлении нарушений относительно подачи тепла перерасчет должен быть произведен в следующем месяце автоматически, однако на практике такое происходит не всегда. Поэтому потребителю лучше обратиться за перерасчетом самостоятельно», — заявила Дайнеко. Заявление о перерасчете подается в УК, ТСЖ или поставщику тепла напрямую, в зависимости от договора, заключенного с потребителем. В заявлении нужно изложить суть выявленных нарушений, их длительность, а также приложить акт обследования теплосетей.