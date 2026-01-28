Ричмонд
Александр Бублик срочно обратился к болельщикам после Australian Open-2026

Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик рассказал подписчикам о том, как проводит время после выступления на Australian Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам спортсмена, сейчас у него небольшой отпуск. Также он тепло поблагодарил фанатов за поддержку после поражения от Алекса де Минора в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии-2026.

«Дорогие друзья, я получил огромное количество сообщений от вас после моего поражения от де Минора в четвёртом круге Australian Open. Хотел поблагодарить вас за поддержку, пожелать вам спокойствия. Мы в данный момент прилетели на мини-отдых. Как у нас красиво!», — рассказал Бублик в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что легенда казахстанского тенниса устроил разгром на турнире в Португалии.