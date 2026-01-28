Александр Бублик срочно обратился к болельщикам после Australian Open-2026

«Дорогие друзья, я получил огромное количество сообщений от вас после моего поражения от де Минора в четвёртом круге Australian Open. Хотел поблагодарить вас за поддержку, пожелать вам спокойствия. Мы в данный момент прилетели на мини-отдых. Как у нас красиво!», — рассказал Бублик в Telegram-канале.