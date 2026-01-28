На Кубани несколько домов повреждены после атаки дронов ВСУ

Срочная новость.
В Северском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников повреждены четыре частных жилых дома. Об этом информирует региональный оперштаб в своем telegram-канале.
