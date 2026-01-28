Пенсии для многодетных матерей выросли в Приморском крае

Особенно важны новые правила для мам двойняшек или тройняшек — стаж за таких детей будет суммироваться. Фонд провел большую работу, проинформировав женщин об изменениях, и в большинстве случаев перерасчет был сделан дистанционно, без личного визита. Тем, кто выходит на пенсию в 2026 году и позже, подавать заявление не нужно — все периоды учтутся автоматически.