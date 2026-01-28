Пенсии для многодетных матерей выросли в Приморском крае

С начала этого года в России вступили в силу важные изменения пенсионного законодательства. Теперь периоды ухода за всеми детьми до полутора лет без ограничений засчитываются в страховой стаж. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Отделение Социального фонда по Приморскому краю уже произвело перерасчет и увеличило выплаты 3 918 мамам, воспитавшим пять и более детей. Раньше в стаж включали уход максимум за четырьмя детьми. Теперь же ограничение снято, и за каждого ребенка начисляются пенсионные коэффициенты, что существенно повышает размер будущей или текущей пенсии.
За каждый год ухода за ребенком до полутора лет начисляются стаж и пенсионные коэффициенты. За первого ребенка это 1,8 коэффициента, за второго — 3,6, за третьего и каждого последующего — 5,4.
Особенно важны новые правила для мам двойняшек или тройняшек — стаж за таких детей будет суммироваться. Фонд провел большую работу, проинформировав женщин об изменениях, и в большинстве случаев перерасчет был сделан дистанционно, без личного визита. Тем, кто выходит на пенсию в 2026 году и позже, подавать заявление не нужно — все периоды учтутся автоматически.