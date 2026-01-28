Aif: мама подмененных в роддоме детей сообщила о проблемах сына с психикой

36-летний Сергей, которого в роддоме Лесозаводска поменяли с родившимся в тот же день Андреем, почти не общается с биологической матерью Галиной, рассказала в беседе с aif.ru воспитывавшая его долгие годы Наталья Степанова.
Напомним, Андрей и Сергей, родившиеся в декабре 1989 года в роддоме Приморского края, попали в чужие семьи. Правда вскрылась лишь спустя 27 лет. Сейчас семьи пытаются получить компенсацию в размере 30 млн рублей.
Когда правда вскрылась, Андрей переехал жить к своей родной семье, чем очень обидел маму Галину, которая долгие годы воспитывала его. Сергей, наоборот, закрылся и почти перестал общаться с обеими семьями.
Наталья Степанова, настоящая мама Андрея, которая долгие годы воспитывала Сергея, рассказала aif.ru, что ее родной сын осенью прошлого года внезапно ушел на СВО. До этого он пропал на месяц и ни с кем не общался.
Сергей, по ее словам, закрылся от всех. Несколько лет назад стало известно, что новость о подмене в роддоме негативным образом сказалась на его психическом состоянии.
«Сергей общается с нами, но не так часто, как хотелось бы. С биологической матерью Галиной — практически нет, с отцом поддерживает отношения. Сергей очень ранимый с самого детства», — рассказала Наталья.
