Aif: мама подмененных в роддоме детей сообщила о проблемах сына с психикой

Сергей и Андрей родились в декабре 1989 года в роддоме Лесозаводска. Младенцев по ошибке поменяли местами, они прожили в чужих семьях больше 27 лет. Мама одного из них рассказала, как ошибка сказалась на жизнях двух семей.