В Приморье к пожароопасному сезону обновят технику для тушения лесов

В 2026 году Приморская авиабаза усиливает кадровый состав на 20 новых специалистов и получает ресурсы для обновления материально-технической базы. Организация планирует закупить четыре единицы специализированной техники: два легковых автомобиля для оперативной переброски мобильных бригад, бульдозер для создания противопожарных минерализованных полос и тягач с полуприцепом для перевозки крупногабаритной техники.