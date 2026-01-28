В Приморье к пожароопасному сезону обновят технику для тушения лесов

К пожароопасному сезону 2026 года в Приморье готовят обновление парка специальной техники для тушения лесных пожаров. Министерство лесного хозяйства Приморского края сообщило, что на закупку машин регион получил из федерального бюджета более 48 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
В 2026 году Приморская авиабаза усиливает кадровый состав на 20 новых специалистов и получает ресурсы для обновления материально-технической базы. Организация планирует закупить четыре единицы специализированной техники: два легковых автомобиля для оперативной переброски мобильных бригад, бульдозер для создания противопожарных минерализованных полос и тягач с полуприцепом для перевозки крупногабаритной техники.
Приморская авиабаза координирует действия с МЧС, лесничествами, правоохранительными органами и другими профильными структурами, ежегодно участвуя в учениях по тушению лесных пожаров.
Министерство лесного хозяйства сообщает, что новая спецтехника должна поступить в край в 2026 году и будет задействована в наиболее пожароопасных территориях Приморья.