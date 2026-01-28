Один из остров в Тихом океане полностью заполонили миллионы мини-крабов

В процессе миграции, которая, как сообщается, занимает в среднем девять дней, крабы стремятся достичь безопасного места в лесных зарослях, где проведут первые три года своей жизни. Издание People отметило, что в последние годы лишь небольшое количество крабов выживало после перехода из воды на сушу из-за атак рыб, скатов и китовых акул.