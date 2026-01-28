Депутат Нилов назвал три категории россиян, которым повысят пенсии

В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты некоторым категориям пенсионеров. Речь идёт об инвалидах I группы, ветеранах боевых действий и участникам Великой Отечественной войны. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат напомнил, что ежемесячная выплата для инвалидов I группы составит 6157 рублей, инвалиды войны после индексации будут получать 8794 рублей, ветераны боевых действий — 4839 рублей, а участники Великой Отечественной войны — 6596 рублей. При этом повышение пройдёт в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться дополнительно.
«Регулярная индексация социальных выплат — это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке», — сказал он РИА Новости.
Ранее Социальный фонд РФ сообщил, что с начала 2026 года повышенную надбавку к пенсии получили 4,9 миллионов граждан. Речь идёт о спецнадбавке, которая выдаётся 80-летним пожилым людям, а также инвалидам I группы.
Также россиянам рассказали, какой будет пенсия, если не работать официально.