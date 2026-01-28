Депутат Нилов назвал три категории россиян, которым повысят пенсии

Депутат напомнил, что ежемесячная выплата для инвалидов I группы составит 6157 рублей, инвалиды войны после индексации будут получать 8794 рублей, ветераны боевых действий — 4839 рублей, а участники Великой Отечественной войны — 6596 рублей. При этом повышение пройдёт в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться дополнительно.