Школьника-диверсанта арестовали в Новосибирской области

В Новосибирской области против 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело за поджог вышки сотовой связи. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, он обвиняется в совершении диверсии.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, в январе этого года в мессенджере школьник получил от анонимного пользователя задание совершить поджог оборудования для цифровой связи в Тогучинском районе, что он и исполнил. Противоправная деятельность была остановлена в результате совместной деятельности сотрудников региональных УФСБ России и ГУ МВД России.

Тогучинский районный суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для юного фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет России напомнил, что с ноября прошлого года ответственность за преступления террористической и диверсионной направленности была ужесточена. В частности, по таким статьям, как диверсия, к уголовной ответственности теперь можно привлекать с 14 лет. За вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области возбудили два уголовных дела о диверсиях в отношении семи жителей региона, четверо из которых являются несовершеннолетними.