Школьника-диверсанта арестовали в Новосибирской области

Следственный комитет России напомнил, что с ноября прошлого года ответственность за преступления террористической и диверсионной направленности была ужесточена. В частности, по таким статьям, как диверсия, к уголовной ответственности теперь можно привлекать с 14 лет. За вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.