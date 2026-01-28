Ричмонд
В Новосибирской области увечили расходы на бесплатное школьное питание

Теперь цена одного школьного обеда равняется почти 87 рублям.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Новосибирской области утвердило постановление об изменениях в порядке обеспечения горячим бесплатным питанием учащихся начальных классов государственных школ региона. Соответствующий документ опубликовали 27 января 2026 года.

Стоимость школьного питания для младшеклассников выросла. Согласно новым поправкам, если раньше горячий обед обходился в 78,15 рублей, то теперь он будет стоить 86,83 рубля в день.

Настоящее постановление будет регулировать правоотношения, которые возникли с 1 января 2026 года.