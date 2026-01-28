Течет крыша и затопило подвал: ремонт школы за 1 млрд тенге возмутил жителей Алматинской области

По данным телеканала, в селе Туймебаева Алматинской области родители учеников школы № 20 подняли вопрос безопасности учебного заведения. Поводом для обеспокоенности стал затопленный подвал здания, который, по словам родителей, представляет угрозу для детей и персонала. Сейчас подвал средней школы затоплен водой. Особую тревогу у родителей вызывает состояние электрики. Они опасаются, что в условиях повышенной влажности возможны короткие замыкания и аварийные ситуации.
Жительница села Туймебаева Индира Абышева поделилась, что в этой школе учатся трое её детей. Помимо затопленного подвала, с крыши также течёт вода, на третьем этаже. Хотя вроде недавно сделали ремонт, нет камер видеонаблюдения и система сигнализации не работает. «Мы считаем, что это опасно для детей, переживаем за них», — сказала она.
Другая жительница села, Айдана Хожекеева, рассказала, что два года назад после землетрясения школа покрылась трещинами. Они боялись отправлять детей на занятия и ждали финансирования для ремонта, который был сделан за два месяца, но качество работ их не устроило. «Это вопрос безопасности сотен детей», — подчеркнула она.
Ранее здание школы № 20 признали аварийным и передали на баланс районного акимата. Власти наняли подрядную организацию, которая провела работы по сейсмоусилению здания и ликвидации чрезвычайной ситуации. Однако, по словам родителей учащихся, несмотря на масштабное финансирование, ключевые проблемы не были решены.
По официальным данным, на ремонт учебного учреждения подрядчику выплатили более 1 млрд тенге. В школе были проведены восстановительные работы и сейсмоусиление, но не капитальный ремонт. По поводу протекающей крыши, в отношении подрядной организации подан иск в суд с требованием устранить выявленные нарушения. Дополнительно проводится дренаж для отвода избыточной воды и грунтовых вод, затапливающих подвал.
В акимате заверили, что объект дополнительно проверяют аудиторы, которые дадут оценку целевому и качественному использованию бюджетных средств. Система видеонаблюдения уже проведена, но не может быть подключена из-за задержки поставки некоторых материалов из соседнего государства.
Пока же родители школьников требуют оперативного принятия решений, чтобы обеспечить безопасность их детей.