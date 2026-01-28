Течет крыша и затопило подвал: ремонт школы за 1 млрд тенге возмутил жителей Алматинской области

Жительница села Туймебаева Индира Абышева поделилась, что в этой школе учатся трое её детей. Помимо затопленного подвала, с крыши также течёт вода, на третьем этаже. Хотя вроде недавно сделали ремонт, нет камер видеонаблюдения и система сигнализации не работает. «Мы считаем, что это опасно для детей, переживаем за них», — сказала она.