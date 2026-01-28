В Приморье будут продавать бензин по паспорту: причины

ВЛАДИВОСТОК, 28 января, ФедералПресс. Законодательное собрание Приморского края одобрило в первом чтении поправки, устанавливающие административные штрафы за продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) лицам младше шестнадцати лет. Теперь за подобное нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей, должностным лицам — от 3 до 5 тыс. рублей, а юридическим — от 20 до 50 тыс. рублей.