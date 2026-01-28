В Приморье будут продавать бензин по паспорту: причины

«Запрет на продажу топлива подросткам начнет действовать с марта 2026 года. Базовый краевой закон, ограничивающий такую продажу, был принят нами еще в октябре прошлого года. Эта инициатива стала ответом на рост числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта», — напомнил о ключевых сроках заместитель председателя профильного комитета Сергей Ищенко.
Согласно нормам, с марта работники заправок будут обязаны проверять документы, удостоверяющие возраст, если у них возникнут сомнения. Продажа ГСМ будет возможна только при подтверждении достижения покупателем 16-летнего возраста. Отказ предъявить документ станет основанием для законного отказа в обслуживании.
Напомним, ранее подобная инициатива была принята в Чувашии. Это связано с ростом ДТП.