В Приморье будут продавать бензин по паспорту: причины

ВЛАДИВОСТОК, 28 января, ФедералПресс. Законодательное собрание Приморского края одобрило в первом чтении поправки, устанавливающие административные штрафы за продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) лицам младше шестнадцати лет. Теперь за подобное нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей, должностным лицам — от 3 до 5 тыс. рублей, а юридическим — от 20 до 50 тыс. рублей.

Источник: Reuters

«Запрет на продажу топлива подросткам начнет действовать с марта 2026 года. Базовый краевой закон, ограничивающий такую продажу, был принят нами еще в октябре прошлого года. Эта инициатива стала ответом на рост числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта», — напомнил о ключевых сроках заместитель председателя профильного комитета Сергей Ищенко.

Согласно нормам, с марта работники заправок будут обязаны проверять документы, удостоверяющие возраст, если у них возникнут сомнения. Продажа ГСМ будет возможна только при подтверждении достижения покупателем 16-летнего возраста. Отказ предъявить документ станет основанием для законного отказа в обслуживании.

Напомним, ранее подобная инициатива была принята в Чувашии. Это связано с ростом ДТП.