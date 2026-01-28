В Омской области по суду сократили в 10 раз поголовье скота в частном хозяйстве

В поселке Москаленский Марьяновского района Омской области установили новую норму содержания скота для владельцев частного подворья. Из судебных материалов стало известно, что крупных рогатых животных на участках должно стать меньше более чем в 10 раз.
Конфликт между соседями длился несколько лет. Еще пять лет назад, в декабре 2020 года, владельцам двух смежных участков запретили разводить скот из-за нарушений санитарных норм. Однако сельчане не исполняли требование закона, что привело к новому судебному разбирательству.
Решающим доказательством в споре стали данные федеральной государственной инфосистемы учета. Согласно выписке регионального управления Россельхознадзора, только по одному из спорных адресов были зарегистрированы 181 крупное рогатое животное.
«На основании Ветеринарных правил содержания КРС и замеров расстояний до жилых домов рассчитали, что с учетом размеров участков допустимое поголовье составляет не более 15 взрослых животных на каждом участке», — сказано в экспертном заключении.
Суд согласился и пояснил, что полный запрет на содержание скота стал бы незаконным ограничением права на ведение личного подсобного хозяйства. Однако это право должно реализовываться с соблюдением всех установленных норм. В итоге в требовании о полном запрете содержания животных было отказано.
