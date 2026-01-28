Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске жители жалуются на химический запах и смог

Необычный химический запах и густой смог продолжают доставлять неудобства жителям Омска.

Источник: Om1 Омск

Жители Омска снова пожаловались на сильный химический запах и смог, которые ощущаются в разных районах города.

В сообществе «Проект “Дыши! Омск” во “ВКонтакте” был опубликован пост, в котором автор выразил обеспокоенность по поводу неприятных химических запахов.

«Такие химические запахи не только создают дискомфорт, но и могут негативно сказываться на здоровье и качестве жизни», — написал автор сообщения.

В комментариях к посту пользователи начали делиться своими наблюдениями о плохом состоянии воздуха в последние дни. Некоторые омичи сообщают, что улицы города часто покрыты дымом, а от запаха химикатов и газа трудно дышать.

«На десятилетии (улица 10 лет Октября — прим. ред.) плотный смог, как в аду живём просто, закашливаюсь второй день от гари, устала уже!», — поддержали автора сообщения омичи.

Отметим, что по данным Обь-Иртышского УГМС, метеорологические условия в Омске сегодня и накануне способствовали рассеиванию выбросов. Режим НМУ не объявлялся.