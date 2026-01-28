«Украинцам запрещено даже смотреть»: российская спортсменка рассказала об общении с иностранными коллегами

Российская чемпионка мира поделилась подробностями общения с украинскими спортсменами.
На Чемпионате мира по пилонному спорту украинским спортсменам было запрещено контактировать любыми способами с российскими. Об этом сообщила российская чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова.
«На соревнованиях мы не замечаем никакого давления на нас, общаемся со спортсменами из всех стран нормально. Просто украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать, протягивать руку, обнимать, разговаривать, даже смотреть на нас, поэтому с ними мы никак не общаемся. Из других стран абсолютно нормально поздравляют, обнимают», — сказала чемпионка в интервью Sport24.
Спортсменка отметила, что испытывала некоторое давление при расправлении флагов сборных. Она также рассказала, что на чемпионате мира в Венгрии из судейства исключили россиян и украинцев, дабы избежать несправедливости при выставлении оценок.
Пилонный спорт — это официальный вид спорта, сочетающий акробатику, гимнастику и хореографию на вертикальном стальном шесте (пилоне).
Ранее возникал конфликт между российской и украинской теннисисткой, они не обменялись традиционными рукопожатиями после матча. Демонстративный отказ от рукопожатия украинской теннисистки Элины Свитолиной с соперницами из России и Белорусии неоднократно вызывал скандалы на соревнованиях.