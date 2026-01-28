«Украинцам запрещено даже смотреть»: российская спортсменка рассказала об общении с иностранными коллегами

«На соревнованиях мы не замечаем никакого давления на нас, общаемся со спортсменами из всех стран нормально. Просто украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать, протягивать руку, обнимать, разговаривать, даже смотреть на нас, поэтому с ними мы никак не общаемся. Из других стран абсолютно нормально поздравляют, обнимают», — сказала чемпионка в интервью Sport24.