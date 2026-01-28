В Омске массово ищут сотрудников на зарплату до 200 тысяч рублей

Так, по данным ресурса hh.ru, в списке профессий с высоким ростом зарплатных предложений — маляры, штукатуры (+126%, до 169 900 ₽), контролеры ОТК (+93%, до 135 300 ₽), страховые агенты (+78%, до 80 000 ₽), монтажники (+76%, до 177 000 ₽), разнорабочие (+66%, 115 600 ₽), системные инженеры (+64%, 90 000 ₽), электромонтажники (+60%, до 148 100 ₽), коммерческие директора (+60%, до 200 000 ₽), сварщики (+56%, до 190 000 ₽), специалисты технической поддержки (+56%, до 65 000 ₽), слесари (+55%, до 106 300 ₽), специалисты службы безопасности (+55%, до 73 900 ₽), менеджеры по туризму (+53%, до 61 300 ₽), начальники смены, мастера участка (+51%, до 156 800 ₽), агенты по недвижимости (+51%, до 167 800 ₽), автомойщики (+51%, до 67 500 ₽), водители (+50%, до 174 500 ₽), координаторы отдела продаж (+50%, до 60 000 ₽), начальники производства (+49%, до 148 800 ₽).