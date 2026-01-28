Экстренная помощь в экстремальных условиях

Сотрудники ДЧС на высокопроходимой технике организовали сопровождение автомобиля скорой медицинской помощи по маршруту из села Шенбертал в село Иргиз. В автомобиле находились мужчина 1987 года рождения и женщина 2003 года рождения, нуждавшиеся в срочной госпитализации.