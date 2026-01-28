Ричмонд
Экстренная помощь в экстремальных условиях

Оперативные действия спасателей МЧС помогли доставить пациентов в больницу, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Иргизском районе Актюбинской области в связи с неблагоприятными погодными условиями силами ДЧС были проведены аварийно-спасательные работы.

Сотрудники ДЧС на высокопроходимой технике организовали сопровождение автомобиля скорой медицинской помощи по маршруту из села Шенбертал в село Иргиз. В автомобиле находились мужчина 1987 года рождения и женщина 2003 года рождения, нуждавшиеся в срочной госпитализации.

В ходе следования на участке дороги, подверженном сильным снегозаносам, автомобиль СМП дважды застревал в снежных массах. Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасателей транспортное средство было своевременно освобождено, после чего движение продолжилось.

В результате медицинский персонал и пациенты были благополучно доставлены в село Иргиз для дальнейшего оказания медицинской помощи.