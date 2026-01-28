Рыбакина вновь разгромила Свентек и вернулась в полуфинал Australian Open

За относительно короткий срок теннисистки встретились на корте третий раз. В ноябре прошлого года Рыбакина победила Свентек на Итоговом турнире в Эр-Рияде, подарив сопернице «баранку» — 3:6, 6:1, 6:0. В декабре на выставочном турнире в Шенчжэне представительница Польши взяла реванш — 3:6, 3:6.
События в сегодняшнем матче развивались стремительно. Отдав свою подачу в первом же гейме, Елена тут же сделала обратный брейк, а затем ушла с 0:40 на второй своей подаче. Свентек ответила взаимностью — 2:2. После этого теннисистки держали свою подачу, а при счете 6:5 в пользу казахстанки Свентек, ведя 30:0, в итоге проиграла гейм и сет.
Во второй партии пушка Рыбакиной на подаче заработала по-настоящему. К тому же казахстанка наладила прием, который никак не давался ей на старте. После этого Елену, сделавшую брейки во втором и шестом геймах, было уже не остановить — 7:5, 6:1.
За выход в финал Рыбакина поспорит с победительницей американского дерби Аманда Анисимова (4) — Джессика Пегула (6).
После десяти игровых дней АО-2026 Казахстан потерял пятерых представителей в одиночном разряде (Дмитрий Попко, Зарина Дияс, Александр Шевченко, Юлия Путинцева, Александр Бублик), а также пары Бублик/Шевченко и Андрей Голубев/Александр Недовесов.
Борьбу в Мельбурне, помимо Рыбакиной, продолжает Анна Данилина, которая сегодня сыграет второй четвертьфинал, в паре. Первый, в миксте, казахстанка проиграла.
В юниорском турнире вслед за Даниэлем Тазабековым ракетку зачехлил и Дамир Жалгасбай, проигравший австрийцу Тило Берманну — 3:6, 6:7 (3:7). Полуфиналист US Open-2025 Зангар Нурланулы, выбывший из парного разряда, сегодня поспорит с россиянином Саввой Рыбкиным.
Открытый чемпионат Австралии по теннису (АО) — ежегодный турнир «Большого шлема» на харде, первый из четырех мейджоров в календарном году.
По традиции, один из старейших теннисных турниров в мире проходит в январе. Изначально он назывался чемпионатом Австралии и впервые состоялся в 1905 году.
Матчи основной сетки 114-го по счету Аustralian Open продлятся в Мельбурне до 1 февраля. Общий призовой фонд первого турнира «Большого шлема» в 2026 году ($74,8 млн) вырос на 16%. Помимо пяти основных разрядов, в рамках турнира соревнуются ветераны, юниоры и теннисисты-колясочники.