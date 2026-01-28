Рыбакина вновь разгромила Свентек и вернулась в полуфинал Australian Open

События в сегодняшнем матче развивались стремительно. Отдав свою подачу в первом же гейме, Елена тут же сделала обратный брейк, а затем ушла с 0:40 на второй своей подаче. Свентек ответила взаимностью — 2:2. После этого теннисистки держали свою подачу, а при счете 6:5 в пользу казахстанки Свентек, ведя 30:0, в итоге проиграла гейм и сет.