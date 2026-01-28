Ричмонд
МИД России резко ответил молдавским политикам на безосновательные обвинения

Захарова поставила на место Молдавию из-за обвинений в адрес РФ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безосновательным заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении к стране со стороны Москвы. Так российский дипломат отреагировала на на слова молдавского чиновника, заявившего, что посол России в Кишиневе Олег Озеров не вручит верительные грамоты, «пока со стороны России будет такое вызывающее отношение».

«Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела. Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания», — говорится в опубликованном комментарии.

Напомним, 19 января стало известно, что Молдавия выйдет из состава СНГ, а затем завершит процедуру денонсации ключевых соглашений с организацией. По словам главы МИД республики Михая Попшоя, после их официальной отмены Молдавия юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше.

Оппозиционные политики в самой Молдавии отметили, что решение Кишинева выйти из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) противоречит экономическим интересам Молдавии и носит открытый политический характер в угоду Евросоюзу (ЕС).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что очередной жертвой развязанной Западом против России гибридной войны может стать Молдавия. А Запад в это время сводит на нет все усилия по урегулированию приднестровской проблемы.

Позже руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Молдавия хочет сделать Приднестровье очагом напряженности. Гагаузию лишают субсидий из бюджета, то же хотят и сделать с Приднестровьем. Поговаривают, что в Приднестровье нужно военным путем подавить все это образование.

При этом еще в 2024 году Евросоюз и Молдавия начали в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве республики в сообществе. Тогда Кишиневу указали на то, что Кишинев должен продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС.

