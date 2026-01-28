МИД России резко ответил молдавским политикам на безосновательные обвинения

При этом еще в 2024 году Евросоюз и Молдавия начали в Люксембурге межправительственную конференцию, которая формально запустила переговоры о членстве республики в сообществе. Тогда Кишиневу указали на то, что Кишинев должен продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС.