Охоту «на ведьм» ведет хабаровский боец в зоне СВО

На переднем крае обороны, в зоне ответственности группировки войск «Восток», где каждый день происходит схватка с врагом, воюют наши ребята. Здесь, на опалённой войной земле, не место случайным людям.
Сегодня наш рассказ об Александре, бойце с позывным «Оса». Это история обычного человека, который в час испытаний проявил необыкновенную силу духа, встал на защиту Родины. Подробности в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Снайпер Оса.
Он пришёл сюда добровольцем, движимый чувством долга и пониманием того, что его место — рядом со своими товарищами, на передовой. Оса — снайпер, задачи выполняет разные: от прикрытия операторов БПЛА до штурма укреплённых позиций противника.
Оса родом с низовья Амура Хабаровского края. До войны строил дома, поднимал краном многотонные конструкции, возводя новые кварталы города. Но однажды привычная жизнь закончилась.
— Я работал машинистом башенного крана, — говорит Оса. — И вдруг у меня погибает брат на СВО. И тогда в голове засела мысль: дострою дом и поеду воевать. Много друзей, с которыми рос, там, на передовой. Я не могу оставить их. Поэтому в декабре прошлого года подписал контракт.
Стрельба оказалась его сильной стороной. Уже на второй день, взяв в руки автомат, он продемонстрировал отличную меткость, поразив 27 целей из 30. Ему предложили попробовать себя в роте снайперов, и с этого момента началась его новая профессия.
Сразу направили на обучение. На полигоне за полтора месяца он прошёл полный курс подготовки снайпера, совершенствовал навыки стрельбы, изучал тактику ведения боя, осваивал современные средства разведки и наблюдения.
Приобретенные знания и умения позволили ему эффективно поражать цели на больших дистанциях, обеспечивая огневую поддержку подразделений и нейтрализуя ключевые цели противника. Также их обучали действовать в различных климатических условиях и на пересеченной местности, используя естественные способы маскировки и тактические приемы.
Сегодня перед Осой стоит важная задача — прикрытие группы операторов БПЛА, которые ведут наблюдение за территорией противника, корректируют огонь артиллерии и выявляют вражеские цели.
Он защищает «птичников» от атак вражеских дронов типа «Баба Яга». Снайпер — охотник на «ведьм», уничтожающий летающие машины смерти, несущие угрозу нашим бойцам.
— Наша задача сейчас — стать щитом для наших операторов дронов. Мы ограждаем их от смертоносных вражеских беспилотников, охраняя их от невидимой угрозы в небе. Но работа с БПЛА не единственная наша забота.
Из дробовика по «Бабе Яге».
Александр участвовал в штурмовых операциях, был прикомандирован к мотострелковой роте, вместе с которой штурмовал подступы к населенному пункту Богатырь. Там, под градом пуль и снарядов, он прикрывал штурмовиков от атак вражеских дронов.
— Первый штурм врезался в память навсегда. Постоянное напряжение, необходимость смотреть под ноги из-за обилия мин-лепестков и самодельных взрывных устройств. Голова должна сканировать пространство на все 360 градусов, ведь угроза исходит отовсюду: с неба — в виде вражеских камикадзе, с земли — в виде минных заграждений, — так вспоминает Оса свое боевое крещение.
Во время штурма Богатыря Александр шёл впереди штурмовой группы. Он нёс с собой не только снайперскую винтовку, но и дробовик, чтобы оперативно отражать атаки вражеских FPV-дронов. Днём он использовал его, а ночью, когда «Баба Яга» вылетала на охоту, в дело вступала снайперская винтовка.
— Каждая секунда при штурме имеет значение. От моих действий зависела не только безопасность товарищей, но и успех всей операции. Дробовик стал щитом от внезапных атак с воздуха, а снайперская винтовка — возмездием ночью, -замечает Александр.
Так проходили дни и ночи, полные опасности и напряжения. Александр оставался верен своему долгу, защищая своих товарищей и приближая победу. Его мастерство и решимость стали символом надежды для всей штурмовой группы.
— Страх, восторг и ужас — испытываешь сразу все чувства, — признаётся снайпер. — Когда идёшь ночью и помнишь, сколько под ногами «лепестков», понимаешь, что каждый твой шаг может стать последним. Во время маршрута тебе некогда анализировать, думать, насколько это опасно.
Охота на «Бабу Ягу» — это сложная и опасная работа, которая требует выдержки, наблюдательности и мгновенной реакции. Необходимо замаскироваться, затаиться и ждать появления вражеского дрона, который может появиться в любой момент.
— Мы укрываемся в лесопосадке, накрываемся антидроновым пончо, чтобы нас не видели в тепловизор. Сидим, ждём, слушаем рацию. Как только она появилась в нашем секторе, начинается работа, — описывает процесс охоты Александр.
Чтобы обмануть противника, применяются различные тактические приёмы и хитрости. Несмотря на все опасности, Александр старается избегать лишних рисков. Он знает, что главное — выполнить задачу, вернуться домой живым и невредимым.
В зоне боевых действий он встречал иностранных наёмников, которые воюют на стороне украинской армии. Он слышал польскую речь под Богатырем и Днепроэнергией, понимая, что противник не гнушается использовать иностранных боевиков в своих целях.
В конце разговора Оса передаёт привет своей семье — жене и двоим детям, которые ждут его дома с победой. Он знает, что они очень переживают за него, но он верит, что скоро вернётся к ним живым и здоровым.
— Я хочу, чтобы моя семья знала: я жив, что со мной все в порядке. Я делаю всё, чтобы приблизить нашу победу, — говорит Александр. — Очень по ним скучаю.
И мы тоже верим, что он обязательно вернётся домой, чтобы строить дома и растить детей.