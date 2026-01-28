Охоту «на ведьм» ведет хабаровский боец в зоне СВО

— Я работал машинистом башенного крана, — говорит Оса. — И вдруг у меня погибает брат на СВО. И тогда в голове засела мысль: дострою дом и поеду воевать. Много друзей, с которыми рос, там, на передовой. Я не могу оставить их. Поэтому в декабре прошлого года подписал контракт.