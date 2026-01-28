Синоптик Ильин: снегопады в Москве закончатся 29 января

Ранее сообщалось, что суточный рекорд по осадкам зафиксирован в Москве 27 января. Снегопад принес в столицу 11 мм осадков, что составляет 21% от месячной нормы января. Высота сугробов в различных районах Москвы достигает в среднем от 41 до 47 см.