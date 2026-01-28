Синоптик Ильин: снегопады в Москве закончатся 29 января

Основные снегопады в Москве пройдут 27 и 28 января, затем осадки пойдут на убыль, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Основные снегопады в столице пройдут сегодня и завтра. Прошедшей ночью снега выпало больше, чем ожидается в ночь на 28 января», — сказал Ильин.
В среду, 28 января, в течение суток в Москве температура воздуха составит −10…-8°, по области −13…-8°. Ветер юго-восточный и восточный, 3−8 м/с.
Синоптик уточнил, что в ночь на четверг, 29 января, местами пройдет сильный снег, столбики термометров опустятся до −13…-11°. Днем снегопад пойдет на убыль, температура достигнет −12…-10°.
В Московской области в этот день ожидается −14… −9°, небольшой, местами умеренный снег и гололедица.
Ранее сообщалось, что суточный рекорд по осадкам зафиксирован в Москве 27 января. Снегопад принес в столицу 11 мм осадков, что составляет 21% от месячной нормы января. Высота сугробов в различных районах Москвы достигает в среднем от 41 до 47 см.