В Бразилии пираньи напали на купальщиков и искусали 10 человек

В Бразилии пираньи напали на купальщиков и искусали не менее 10 человек. Это произошло на северо-востоке Бразилии, люди купались в реке Парагуаку, информирует издание Daily Mail.
Пострадавшим оказали медпомощь, а местные власти закрыли участок реки для купания. В выходные и праздники эту зону отдыха посещают до двух тысяч человек, сказано в публикации.
Специалисты назвали возможной причиной нападения пираний на людей стресс, который эти рыбы могут испытывать из-за повышения температуры воды.
