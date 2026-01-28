Юрист Хаминский рассказал, какие судебные расходы Лурье может взыскать с Долиной

— Сумма таких расходов обычно складывается из госпошлины, затрат на юристов, а в данном случае еще и затрат, понесенных Лурье на отчет об оценке цены квартиры. Суммарно, с учетом того, что в августе 2024 года размер госпошлин был увеличен, сторона Лурье потратила на оплату пошлин около 70 тысяч рублей, — цитирует Хаминского РИА Новости.