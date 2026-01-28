Юрист Хаминский рассказал, какие судебные расходы Лурье может взыскать с Долиной

Полина Лурье может взыскать с народной артистки России Ларисы Долиной расходы на госпошлины, юристов и на отчет об оценке квартиры в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Судебные приставы 19 января передали адвокату Полины Лурье Светлане Свириденко ключи от жилья, которое им добровольно открыли представители певицы. 22 января юрист рассказала, что готовится новый иск к артистке о взыскании с нее понесенных затрат.
— Сумма таких расходов обычно складывается из госпошлины, затрат на юристов, а в данном случае еще и затрат, понесенных Лурье на отчет об оценке цены квартиры. Суммарно, с учетом того, что в августе 2024 года размер госпошлин был увеличен, сторона Лурье потратила на оплату пошлин около 70 тысяч рублей, — цитирует Хаминского РИА Новости.
Он добавил, что расходы на юристов с учетом множественности судебных инстанций могут составить значительную сумму. При этом Лурье необходимо будет подтверждать данные расходы договорами и платежными поручениями.
Ларисе Долиной грозит штраф в размере около восьми миллионов рублей в связи с исполнительным производством по делу о передаче квартиры. Об этом ранее сообщил Александр Хаминский.