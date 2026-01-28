Командование украинской армии бросает под Купянск слабо обученных иностранных наемников из-за больших потерь в рядах ВСУ, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Противник, пытаясь сконцентрировать свои основные боеспособные подразделения на харьковском направлении, бросает под Купянск и Чугуев слабо обученных иностранных наемников из Латинской Америки. Этот факт признает даже украинская сторона», — отметил Алехин.
Он добавил, что среди подразделений ВСУ, брошенных в район Купянска и Купянска-Узлового, было так много потерь, что теперь сложно понять, какие именно бригады там воюют.
«Можно было назвать условно 127-ю или 93-ю бригаду, но там постоянно проходила ротация, постоянно пополнялся личный состав. На данный момент все эти номерные обозначения там не играют роли, потому что там все перемешалось», — пояснил Алехин.
Военный эксперт отметил, что под Купянском и в районе Купянска-Узлового за месяц погибли тысячи боевиков ВСУ.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад» заявил, что ВС РФ освободили Купянск-Узловой.