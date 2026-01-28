Педиатр ожогового центра предупредила омичей об опасности детских травм в быту

Для профилактики Маргарита Миляева порекомендовала устанавливать на все розетки специальные заглушки, убирать провода и внимательно следить за детьми на кухне. Если травма все же произошла, необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в круглосуточный ожоговый центр БСМП № 1. До приезда врачей при термическом или химическом ожоге следует охладить рану прохладной водой и наложить стерильную повязку, не используя кремы или масла.