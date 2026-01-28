Педиатр ожогового центра предупредила омичей об опасности детских травм в быту

Главные причины бытовых травм у детей перечислили в минздраве со ссылкой на педиатра ожогового отделения БСМП № 1 Маргариту Миляеву. По ее словам, ключевой фактор, который приводит к проблемам — недосмотр со стороны родителей.
Чаще всего серьезные ожоги дети получают от кипятка, раскаленных предметов или химических растворов. Особому риску подвержены малыши до четырех лет. В последнее время врачи отмечают рост травм у грудных младенцев от популярных грелок, которые зачастую неправильно используют.
«Все дети активные и любознательные, могут легко получить сильный ожог от кипятка, раскаленного утюга или пролитого на кожу химического раствора. У ребят старшего возраста, чаще всего, ожоги встречаются другого происхождения — от огня или электричества», — уточнила врач.
Для профилактики Маргарита Миляева порекомендовала устанавливать на все розетки специальные заглушки, убирать провода и внимательно следить за детьми на кухне. Если травма все же произошла, необходимо вызвать скорую помощь или обратиться в круглосуточный ожоговый центр БСМП № 1. До приезда врачей при термическом или химическом ожоге следует охладить рану прохладной водой и наложить стерильную повязку, не используя кремы или масла.
Педиатр добавила, что ежегодно через отделение проходят около двухсот маленьких пациентов.
