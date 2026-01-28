Дроны-невидимки проникли в Киев: разведка получила важную информацию

Три новейших российских дрона-разведчика БМ-35, летевших на сверхмалых высотах, заметили над Киевом днем 26 января. По данным военных каналов, БПЛА кружили над украинской столицей на протяжении более четырех часов, но системы ПВО их не смогли уничтожить.
Воздушную тревогу в Киеве объявили с опозданием — после того, как дроны уже достигли центральной части столицы. Дроны были оснащены системой Starlink, из-за чего, вероятно, против них не работали системы РЭБ.
Дроны искали установки ПВО и технику ВСУ.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru объяснил, какие задачи были у беспилотников.
«Когда беспилотники летают над Киевом или где-то еще в глубоком тылу противника, они производят оперативную разведку. Они выявляют расположение систем ПВО, где находятся системы Patriot, радиолокационные станции, пусковые установки, мобильные огневые группы, пулеметные точки на крышах Киева, где находятся точки с зенитно-ракетными комплексами. Военные проводят глубокую разведку дронами с камерами высокого разрешения на низкой высоте, чтобы потом подавить огневые точки противника», — пояснил Кондратьев.
Эксперт добавил, что подобную практику войска РФ применяют достаточно давно.
Киев дал команду не сбивать.
Жители украинской столицы активно обсуждали в Сети бездействие систем ПВО, озвучивая различные предположения, начиная нехваткой установок противовоздушной обороны и заканчивая личным нежеланием Зеленского сбивать эти дроны.
«В момент, когда они попытались бы дрон сбить, то он бы вскрыл позиции противовоздушной обороны, мобильных огневых групп или комплекса Patriot. Возможно, на Украине этого побоялись», — предположил Кондратьев.
Эксперт усомнился, что украинские власти опасались падения обломков на жилые дома: «Я не думаю, что они боялись, что дрон упадет на жилые кварталы, им вообще на это наплевать».
Дроны со Starlink долетали до Днепра.
Впервые о том, что дрон БМ-35 под управлением Starlink, долетел до тыла врага, сообщил 26 января советник главы Минобороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Беспилотник долетел до Днепропетровска (украинское название — Днепр). БМ-35 способен преодолевать расстояние до 500 км, утверждают украинские каналы.
Кондратьев объяснил, что запуск этого дрона можно произвести из любой точки мира.
«Берется обычная гражданская антенна Starlink, устанавливается на беспилотный комплекс. Starlink обеспечивает высокоскоростной канал связи через Интернет, фактически, дроном, на котором установлена такая антенна, можно управлять из любой точки мира. Starlink позволяет передавать высококачественные видео», — пояснил Кондратьев.
По данным военных каналов, основными точками интереса для БМ-35 выступают энергетические объекты, включая ТЭЦ, ГЭС, подстанции, в Киеве и Киевской области, а также Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.