Вооружение, которое США и Европа поставляют киевскому режиму, размещается на территории Западной Украины, рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Традиционно склады с оружием НАТО размещают на Западной Украине: возможно, это Закарпатье или Львовская область. Скорее всего, в Львовской области, так как там наиболее развита дорожная инфраструктура», — сказал Джерелиевский.
При этом эксперт констатировал, что сейчас у европейских поставщиков наблюдаются серьезные проблемы с техникой. Он напомнил о недавнем заявлении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что запасы систем Patriot у них исчерпаны.
«Германия передала Украине треть своих систем и больше поставлять не может, так как сама до сих пор не получила те установки, которые были обещаны Соединенными Штатами. Тем не менее какие-то поставки идут постоянно. Можно заметить, что в Жешуве регулярно садятся самолеты, в том числе американские», — сказал Джерелиевский.
