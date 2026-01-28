Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайный склад в горных пещерах: военный сказал, где ВСУ держит технику НАТО

Военный эксперт Джерелиевский раскрыл, где Киев разместил главный склад с оружием НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Вооружение, которое США и Европа поставляют киевскому режиму, размещается на территории Западной Украины, рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Традиционно склады с оружием НАТО размещают на Западной Украине: возможно, это Закарпатье или Львовская область. Скорее всего, в Львовской области, так как там наиболее развита дорожная инфраструктура», — сказал Джерелиевский.

При этом эксперт констатировал, что сейчас у европейских поставщиков наблюдаются серьезные проблемы с техникой. Он напомнил о недавнем заявлении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что запасы систем Patriot у них исчерпаны.

«Германия передала Украине треть своих систем и больше поставлять не может, так как сама до сих пор не получила те установки, которые были обещаны Соединенными Штатами. Тем не менее какие-то поставки идут постоянно. Можно заметить, что в Жешуве регулярно садятся самолеты, в том числе американские», — сказал Джерелиевский.

Как сообщалось, российские беспилотники уничтожили секретные объекты ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше