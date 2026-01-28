Парк в Перми официально назвали именем художника Александра Жунёва

Экопарк в Перми официально назвали в честь художника Александра Жунёва, сообщило ИА «Текст» со ссылкой на постановление городской администрации.
Согласно документу, собственные названия получили семь объектов в долинах малых рек Перми — Егошихи и Данилихи: «Парк Каменских», «Парк Городские горки», «Парк Пермского периода», «Парк Разгуляй», «Парк Серебрянский», «Парк Зелёнка» и, наконец, «Парк имени Александра Жунёва».
Именем художника назван участок от улицы Революции до Южной Дамбы. Там Александр Жунёв, в частности, создал арт-объект в виде ползущей вверх по склону горы гусеницы из автомобильных покрышек, символизирующий крайне медленный процесс очищения малых рек от бытового мусора.
Александр Жунёв, создатель множества знаковых городских арт-объектов, в августе 2018 года умер в поезде из Москвы в Пермь в возрасте 34 лет.