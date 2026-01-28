Парк в Перми официально назвали именем художника Александра Жунёва

Именем художника назван участок от улицы Революции до Южной Дамбы. Там Александр Жунёв, в частности, создал арт-объект в виде ползущей вверх по склону горы гусеницы из автомобильных покрышек, символизирующий крайне медленный процесс очищения малых рек от бытового мусора.