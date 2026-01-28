Мужчина неожиданно вернулся домой после собственных похорон

В таиландской провинции Чианграй мужчина обнаружил, что его родственники похоронили его заживо, получив ошибочное уведомление о смерти. Об этом сообщает издание Mothership.
В начале января семья 48-летнего жителя провинции получила официальное извещение от властей о его гибели. 9 января в дом доставили останки, которые были опознаны как принадлежащие мужчине. Родственники провели все предусмотренные религиозные обряды и похоронили покойного.
Однако 24 января мужчина самостоятельно вернулся в родной поселок. Он был жив и не имел серьезных проблем со здоровьем. Его появление стало неожиданностью для семьи, уже завершившей траурные церемонии.
Причины, по которым родственники приняли переданные останки за тело своего близкого, не уточняются. В ходе последующей проверки была установлена личность человека, похороненного по ошибке. Его останки передали настоящим родственникам.
Власти Таиланда начали расследование обстоятельств произошедшей путаницы. Целью проверки названо предотвращение подобных инцидентов в будущем.
