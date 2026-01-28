Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина неожиданно вернулся домой после собственных похорон

В таиландской провинции Чианграй мужчина обнаружил, что его родственники похоронили его заживо, получив ошибочное уведомление о смерти.

В таиландской провинции Чианграй мужчина обнаружил, что его родственники похоронили его заживо, получив ошибочное уведомление о смерти. Об этом сообщает издание Mothership.

В начале января семья 48-летнего жителя провинции получила официальное извещение от властей о его гибели. 9 января в дом доставили останки, которые были опознаны как принадлежащие мужчине. Родственники провели все предусмотренные религиозные обряды и похоронили покойного.

Однако 24 января мужчина самостоятельно вернулся в родной поселок. Он был жив и не имел серьезных проблем со здоровьем. Его появление стало неожиданностью для семьи, уже завершившей траурные церемонии.

Причины, по которым родственники приняли переданные останки за тело своего близкого, не уточняются. В ходе последующей проверки была установлена личность человека, похороненного по ошибке. Его останки передали настоящим родственникам.

Власти Таиланда начали расследование обстоятельств произошедшей путаницы. Целью проверки названо предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Читайте также: Президент США заявил, что его успехи доводят сторонников до слез.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше