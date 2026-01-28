Депутат Нилов сообщил, что в России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам

Отделение Социального фонда РФ по Москве и Московской области с 1 февраля проведет индексацию материнского капитала и более 40 выплат для различных категорий граждан. Размер повышения составит 5,6 процента. Какие меры поддержки будут проиндексированы и на сколько — в совместном материале «Вечерней Москвы» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования по городу Москве и Московской области.