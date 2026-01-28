Депутат Нилов сообщил, что в России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам

Соцвыплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны проиндексируют в России с 1 февраля. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, которые стали инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей, — цитирует его РИА Новости.
Выплаты ветеранам боевых действий после индексации составят 4839 рублей, участникам ВОВ — 6596 рублей, уточнил он.
Нилов отметил, что повышение происходит автоматически и не требует дополнительных заявлений от граждан. По его словам, такая мера является частью системной работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения, сказано в статье.
Отделение Социального фонда РФ по Москве и Московской области с 1 февраля проведет индексацию материнского капитала и более 40 выплат для различных категорий граждан. Размер повышения составит 5,6 процента. Какие меры поддержки будут проиндексированы и на сколько — в совместном материале «Вечерней Москвы» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования по городу Москве и Московской области.