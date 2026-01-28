Мошенники через онлайн-игры заставляют детей делать запрещенные фото

Мошенники используют онлайн-игры для обмана детей.
Мошенники начали вербовать российских детей через онлайн-игры и под угрозой «похищения сбережений» заставляют их фотографировать важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в МВД, напомнив, что выполнение любых указаний неизвестных лиц, включая фотографирование объектов по их просьбе, является преступлением.
«Мошенники под предлогом получения редкого артефакта в онлайн-игре выманивают у детей код из SMS, а потом заставляют их фотографировать объекты инфраструктуры, чтобы якобы обезопасить сбережения», — отмечает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства. В МВД отдельно подчеркнули, что выполнение любых указаний неизвестных лиц, включая фотографирование объектов по их просьбе, является противоправным.
Схема строится следующим образом: сначала злоумышленники выходят на ребенка в игре и предлагает ему получить редкий артефакт в игре, назвав код из SMS. После передачи цифр контакт обрывается, а позже с подростком связываются уже «силовики». Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении счета или телефона ребенка якобы готовится хищение. Для того чтобы «спасти» сбережения, детей просят выполнить несколько заданий, как правило — сфотографировать ряд важных объектов инфраструктуры поблизости.
В ходе таких «заданий» детям могут указывать конкретные адреса и ориентиры. Речь идет о мостах, транспортных развязках, административных зданиях, объектах связи и энергообеспечения.
Мошенники в целом активно используют мобильные игры и игровые сообщества для атак на детей и подростков. Таким образом злоумышленники получают миллионы на детской наивности.