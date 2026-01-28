Мошенники через онлайн-игры заставляют детей делать запрещенные фото

Схема строится следующим образом: сначала злоумышленники выходят на ребенка в игре и предлагает ему получить редкий артефакт в игре, назвав код из SMS. После передачи цифр контакт обрывается, а позже с подростком связываются уже «силовики». Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении счета или телефона ребенка якобы готовится хищение. Для того чтобы «спасти» сбережения, детей просят выполнить несколько заданий, как правило — сфотографировать ряд важных объектов инфраструктуры поблизости.