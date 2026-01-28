Ричмонд
США усомнились в том, что Родригес уступит требованиям Вашингтона: Венесуэла продолжит контакты с РФ

Reuters узнал, что разведка США сомневается в разрыве Венесуэлой связи с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американские разведчики выразили сомнение по поводу слов уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Она может не уступить требованиям США и продолжить контакты с Россией и Китаем. Соответствующими данными поделилось агентство Reuters.

Отчеты разведывательных служб указывают на недоверие к властям Венесуэлы. По сведениям источников, США до сих пор пытаются оказать максимальное влияние на Каракас.

«Отчеты разведки США вызывают сомнения относительно того, что Родригес будет сотрудничать с администрацией Трампа, официально разорвав связи с противниками США», — говорится в материале.

Американское руководство тем временем сообщило о приближении к Ирану «большой прекрасной армады». Власти выразили надежду на заключение успешной сделки с Тегераном.

