«Айлендерс» обменяли российского форварда Цыплакова в «Нью-Джерси»

В текущем сезоне, который стал для Цыплакова дебютным в НХЛ, россиянин провёл за нью-йоркский клуб 27 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Палат сыграл 51 матч за «Дэвилз», набрав 10 очков (4+6) по системе «гол+пас».
На момент объявления трансфера «Нью-Йорк Айлендерс» занимали восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» расположились ниже, на 13-й позиции.
Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Он набрал 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырёх матчах. Второй звездой недели стал ещё один российский форвард — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который записал на свой счёт 8 очков (2+6) в трёх встречах.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.