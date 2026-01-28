В Башкирии середина недели начнется с метелей, снега и гололеда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, последние дни января в республике будут снежными и ветреными.
Сегодня будет дуть юго-западный ветер, временами сильный. Местами пройдет снег, на севере региона — более интенсивный, возможна метель. Столбик термометра днем покажет температуру −9…-14.
В четверг, 29 января, погода останется неустойчивой. Снег и метель сохранятся, в некоторых районах прогнозируется гололед. Ветер южный, местами с сильными порывами. Ночью ожидается −10,-15 градусов (в отдельных районах до −20), днем — −5,-10.
На севере и в центре республики в пятницу пройдет сильный снегопад, который может сопровождаться метелью, гололедом и образованием снежных заносов на дорогах. На юге осадков будет значительно меньше. Ветер южного направления, порывистый. Ночные температуры: −6,-11 градусов, местами до −16. Днем столбики термометров покажут −3,-8 градусов.
