Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии середина недели начнется с метелей, снега и гололеда

В регионе ожидаются метели и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, последние дни января в республике будут снежными и ветреными.

Сегодня будет дуть юго-западный ветер, временами сильный. Местами пройдет снег, на севере региона — более интенсивный, возможна метель. Столбик термометра днем покажет температуру −9…-14.

В четверг, 29 января, погода останется неустойчивой. Снег и метель сохранятся, в некоторых районах прогнозируется гололед. Ветер южный, местами с сильными порывами. Ночью ожидается −10,-15 градусов (в отдельных районах до −20), днем — −5,-10.

На севере и в центре республики в пятницу пройдет сильный снегопад, который может сопровождаться метелью, гололедом и образованием снежных заносов на дорогах. На юге осадков будет значительно меньше. Ветер южного направления, порывистый. Ночные температуры: −6,-11 градусов, местами до −16. Днем столбики термометров покажут −3,-8 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.