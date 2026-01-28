В Башкирии середина недели начнется с метелей, снега и гололеда

На севере и в центре республики в пятницу пройдет сильный снегопад, который может сопровождаться метелью, гололедом и образованием снежных заносов на дорогах. На юге осадков будет значительно меньше. Ветер южного направления, порывистый. Ночные температуры: −6,-11 градусов, местами до −16. Днем столбики термометров покажут −3,-8 градусов.