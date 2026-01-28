Вредный презент: Ветврач нашёл альтернативу уличному снегу для игры с кошками в квартире

Ничего хорошего в городском снеге, по крайней мере, нет. Это и химические загрязнения, и сажа, и нефтепродукты, и, самое главное, биологические загрязнения, что нас больше всего беспокоит.
Михаил Шеляков.
Врач-ветеринар.
Снег, как холодильник, удерживает в себе различные нечистоты. В нём накапливаются продукты жизнедеятельности, а также возможные трупные следы, предупредил специалист.
Сейчас ветериары фиксируют массовые случаи отравления собак снегом. После игры у животных начинается кровавый понос, и несколько случаев уже заканчивались капельницей.
«Поэтому городской снег пробовать на зубок особо мы не рекомендуем, тем более что там могут быть просто реагенты. Или, в конце концов, сейчас много развелось хулиганов, так называемых догхантеров, которые подкладывают всякие отравленные приманки», — отметил ветеринарный врач.
По итогу врачи не видят никаких показаний для того, чтобы это развлечение было признано безопасным.
Если ваша кошка любит играть в снежки или катать льдинки по полу, и ей это интересно, то наморозьте лёд из чистой воды, дайте кошке покатать, она будет очень довольна, рекомендует ветеринар.
«Есть даже такой способ увеличения водопотребления у кошек: если при некоторых патологиях, например, при больных почках, нам надо, чтобы она больше пила, то можно кинуть кубики льда в её миску. Конечно, не так, чтобы вода была холодной, но хотя бы, чтобы они плавали. Ей это интересно, она начинает эту воду пить», — предложил эксперт.
В крайнем случае, снег можно наморозить в холодильниках, особенно старого образца, где есть ледяная шуба.
Кстати, существует распространённый миф, что кошкам зимой нужно значительно больше еды, чтобы компенсировать холод. На самом деле всё зависит от образа жизни животного, его возраста, состояния здоровья и условий содержания.
