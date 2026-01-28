Вредный презент: Ветврач нашёл альтернативу уличному снегу для игры с кошками в квартире

«Есть даже такой способ увеличения водопотребления у кошек: если при некоторых патологиях, например, при больных почках, нам надо, чтобы она больше пила, то можно кинуть кубики льда в её миску. Конечно, не так, чтобы вода была холодной, но хотя бы, чтобы они плавали. Ей это интересно, она начинает эту воду пить», — предложил эксперт.