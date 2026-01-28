Правда о Купянске-Узловом: что на самом деле происходит в городе

«Если противник туда не перебросит дополнительные средства и силы, то ему будет тяжело удержать чугуевскую агломерацию. Там же наши военные активно действуют в районе Великой Писаревки, на этом участке находятся хорошо укрепленные оборонительные позиции, которые располагаются в том числе и на объектах учебного центра Харьковского училища, Национальной гвардии, там и полигоны, и стрельбища. И добротные строения, в том числе подземного типа, там же есть турбазы, куда свозят наемников. То есть это такой серьёзный тыловой узел обороны противника, который фактически в ежесуточном режиме подвергается огневому воздействию», — добавил военный эксперт.