Правда о Купянске-Узловом: что на самом деле происходит в городе

Российские военные дожимают важнейший форпост на Заосколье — населенный пункт Купянск-Узловой и прилегающие к нему села в Харьковской области. Подробнее о ситуации на купянском направлении aif.ru рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Вокруг Купянска-Узлового есть населенные пункты, где продолжаются бои. Например, в Ковшаровке. Когда будет полностью завершена зачистка этого важнейшего форпоста на Заосколье, у нас откроются хорошие перспективы в оперативно-тактическом плане, мы сможем решительнее действовать по направлению к Великому Бурлуку. Южнее Заосколья идет продвижение в сторону Боровой в Изюмском районе. Противник будет пытаться контратаковать, но несмотря на это, отходить в сторону Чугуева через Шевченково. В Чугуеве положение противника осложняется с каждым днем, фактически чугуевский тыловой участок фронта сомкнулся с линией соприкосновения», — отметил Алехин.
Также военный эксперт добавил, что бои идут в районе Волчанска, бойцы РФ продвигаются в сторону Старого Салтова, Печенег.
«Если противник туда не перебросит дополнительные средства и силы, то ему будет тяжело удержать чугуевскую агломерацию. Там же наши военные активно действуют в районе Великой Писаревки, на этом участке находятся хорошо укрепленные оборонительные позиции, которые располагаются в том числе и на объектах учебного центра Харьковского училища, Национальной гвардии, там и полигоны, и стрельбища. И добротные строения, в том числе подземного типа, там же есть турбазы, куда свозят наемников. То есть это такой серьёзный тыловой узел обороны противника, который фактически в ежесуточном режиме подвергается огневому воздействию», — добавил военный эксперт.
Заосколье в скором времени падет, если динамика боевых действий на этом направлении будет сохраняться, считает Алехин.
«Противник может окончательно потерять важнейший узел на купянском участке фронта», — подытожил он.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад» заявил, что ВС РФ освободили Купянск-Узловой.