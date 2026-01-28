Внезапная смерть: как умерла 38-летняя помощница губернатора Гладкова

«В девятом часу вечера в воскресенье она сообщила, что ее мама в онкологии скончалась. А утром подруга, у которой она остановилась, пошла ее разбудить, так как надо было ехать в похоронное бюро, заниматься мамиными похоронами, а она уже умерла. И, видимо, не под утро, а прямо ночью. Вскрытие во вторник делали, пока не знаем причину. Мы все просто в шоке», — рассказала знакомая Веры Ирина.