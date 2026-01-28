Ричмонд
Внезапная смерть: как умерла 38-летняя помощница губернатора Гладкова

38-летняя Вера Мангушева несколько дней назад приехала в Астрахань к больной раком маме. 25 января мама умерла, а Вера пережила ее лишь на несколько часов. Знакомые рассказали, что известно о внезапной смерти экс-помощницы двух губернаторов.

Источник: Аргументы и факты

Приехавшую попрощаться с больной мамой 38-летнюю Веру Мангушеву, работавшую помощницей двух российский губернаторов, похоронят в один день с матерью — 28 января. Женщина не выдержала горя от потери близкого человека.

Знакомые и соседи рассказали aif.ru, как прошел последний день Веры Мангушевой и почему она умерла.

Умерла через несколько часов после смерти матери.

Вера Мангушева умерла в ночь на 26 января, спустя несколько часов после смерти ее матери Елизаветы.

О смерти 38-летней Мангушевой сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вера была его помощницей почти четыре года, которые, в том числе, пришлись на время специальной военной операции.

Накануне трагедии Вера прилетела к матери в Астрахань. Сама она последние два года жила в Москве. Елизавета Мангушева долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Днем в воскресенье, 25 января, она умерла.

Вера, по словам соседки Екатерины, стойко перенесла это известие. На следующий день она собиралась заняться похоронами. Женщина обсудила детали церемонии прощания с соседкой, а после этого поехала к подруге, у которой осталась на время пребывания в Астрахани.

Вера легла спать и больше не проснулась.

«В девятом часу вечера в воскресенье она сообщила, что ее мама в онкологии скончалась. А утром подруга, у которой она остановилась, пошла ее разбудить, так как надо было ехать в похоронное бюро, заниматься мамиными похоронами, а она уже умерла. И, видимо, не под утро, а прямо ночью. Вскрытие во вторник делали, пока не знаем причину. Мы все просто в шоке», — рассказала знакомая Веры Ирина.

Сердце не выдержало.

Знакомая умершей Мангушевой Мария считает, что сердце Веры не выдержало горя из-за потери мамы.

«Возможно, сердце не выдержало, может быть, тромб. Вот так приехала маму похоронить, а теперь их двоих хоронить будут», — сказала Мария.

На своей странице в социальных сетях Вера 2,5 года назад рассказала еще и о смерти бабушки.

«9 дней без тебя, земля опустела. А я без тебя повзрослела. И поумнела. И погрустнела. Люблю тебя бесконечно, моя бабушка», — написала она.

Соседка рассказала об одиноком дедушке.

Соседка Елизаветы Мангушевой Екатерина рассказала aif.ru, что ухаживала за ней во время болезни.

«Я ухаживала за мамой Веры. Мама умерла 25 января, а Вера следующей ночью. Она после смерти мамы держалась, мы обговорили все планы, и она уехала ночевать к подруге. Там и умерла. Я была в шоке с утра. Вера просила ухаживать за ее дедушкой, он один теперь остался», — пояснила Екатерина.

Женщина добавила, что администрация астраханского губернатора взяла все расходы и организацию похорон на себя.

«Я знала Веру несколько дней и мне хватило разглядеть, что это светлый и жизнелюбивый человек. Таких в наше время редко встретишь», — сказала Екатерина.

Что известно о Вере Мангушевой?

Мангушева родилась в Астрахани в 1987 году. Работала в редакции ГТРК «Лотос» продюсером и ведущей программ, была помощником губернатора Астраханской области.

Последние два года Вера проживала в Москве и работала в АНО «Диалог Регионы» помощником генерального директора по связям с общественностью.

Прощание с Верой и её мамой Елизаветой состоится 28 января. Сбор в 10:45 у Покровского кафедрального собора.

Ранее стало известно, что умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев.

