На трассе «Комсомольск — Хабаровск» грузовик жёстко врезался в грейдер

По предварительной информации, водитель грузовика Toyota Dyna не смог соблюсти безопасную дистанцию до впереди идущей техники. В тот момент автогрейдер SEM 922 выполнял дорожные работы. Столкновение оказалось неизбежным: грузовой автомобиль врезался в спецтехнику.