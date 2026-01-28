Ричмонд
На трассе «Комсомольск — Хабаровск» грузовик жёстко врезался в грейдер

Водитель не выдержал дистанцию и пострадал.

Источник: Соцсети

Утром 27 января на трассе «Комсомольск — Хабаровск» случилось ДТП с участием грузовика и автогрейдера. Авария произошла в районе 142‑го километра дороги, сообщает Komsagram.

По предварительной информации, водитель грузовика Toyota Dyna не смог соблюсти безопасную дистанцию до впереди идущей техники. В тот момент автогрейдер SEM 922 выполнял дорожные работы. Столкновение оказалось неизбежным: грузовой автомобиль врезался в спецтехнику.

В результате аварии пострадал водитель грузовика — мужчина 1966 года рождения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все детали ДТП, чтобы определить причины и виновника аварии.