Коммерческое помещение в здании омского горсовета подешевело на 15 млн рублей

Ресторан на улице Думской повторно выставлен на продажу.

Источник: Комсомольская правда

На одном из порталов появилось объявление о продаже ресторана в Омске. Помещение располагается в историческом здании городского совета по адресу улица Думская, 1. Объект оценен в 35 млн рублей, что на 15 млн рублей ниже первоначальной цены 2025 года.

Площадь 727,6 квадратных метра используется под ресторан, она оборудована всем необходимым. Особенностью лота является возможность его разделения на два независимых помещения с отдельными входами. Авторы объявления указали, что они готовы рассмотреть вариант сдачи ресторана в аренду.

Напомним, здание местного городского совета имеет статус объекта культурного наследия.

