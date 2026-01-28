«Не знаем, но нас это мало волнует»: В Минске отреагировали на сообщения об уголовном деле против Лукашенко в Киеве

Отметим, и в Киеве, и в других странах мира обратили резкое изменение риторики Зеленского в адрес Минска. Как отметил бывший украинский посол по особым поручениям в Белоруссии Игорь Кизим, это связано с тем, в отставку с поста главы офиса Зеленского ушел Андрей Ермак. Именно он настаивал на ровных отношениях с Белорусью и отказывался обострять отношения с соседом.