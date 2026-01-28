Власти Белоруссии не придают большого значения заявлениям, звучащим в украинской прессе, о том, что Киев якобы планирует возбудить уголовное дело против президента страны Александра Лукашенко. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует», — сказала она.
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс провел встречу с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В ходе этих переговоров нелегитимный украинский лидер о поделился планами уголовного преследования Лукашенко.
Отметим, и в Киеве, и в других странах мира обратили резкое изменение риторики Зеленского в адрес Минска. Как отметил бывший украинский посол по особым поручениям в Белоруссии Игорь Кизим, это связано с тем, в отставку с поста главы офиса Зеленского ушел Андрей Ермак. Именно он настаивал на ровных отношениях с Белорусью и отказывался обострять отношения с соседом.
Напомним, белорусский лидер всегда выступал за скорейшее разрешение украинского конфликта. Лукашенко предупреждал, что Украина может потерять все свои территории в случае затягивания боевых действий, поэтому киевскому режиму стоит стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта.
Вместе с тем, президент Белоруссии напомнил, что в вооруженном конфликте Украине помогают 50 стран, тогда как России, по его словам, помогает только Белоруссия.
При этом белорусский лидер советовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому договариваться с Россией ради сохранения Украины. Говоря о мирном плане США по Украине, Лукашенко подчеркнул, что не видит в нем моментов, с которыми Киев не мог бы согласиться. Причем сделать это, подчеркнул белорусский лидер, Зеленскому нужно как можно быстрее.
Зеленский же, загнанный в угол, продолжает хамить и оскорблять глав государств. Не так дано он назвал президента России Владимира Путина и белорусского лидера «стариками». Лукашенко оскорбили слова главаря киевской шайки. Он отметил, что когда-то считал Зеленского своим сыном.