В Омске инвалиды и ветераны получат повышенные выплаты с 1 февраля 2026

С 1 февраля в России произойдёт индексация социальных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны.

Источник: Om1 Омск

Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью РИА Новости.

«С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, сумма выплаты увеличится до 8794 рублей», — заявил Нилов. Также рост выплат затронет детей-инвалидов и другие категории получателей.

После индексации социальные выплаты для ветеранов боевых действий составят 4839 рублей, а для участников Великой Отечественной войны — 6596 рублей.

Депутат подчеркнул, что повышение выплат произойдёт в автоматическом режиме, и гражданам не потребуется подавать дополнительные заявления. Эта мера является частью системной работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения, которая проводится в рамках государственной политики.

«Регулярная индексация социальных выплат — это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищённости наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке», — отметил Нилов.