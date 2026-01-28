Ричмонд
США приостановили депортацию ребёнка, арестованного иммиграционной службой

Суд постановил приостановить депортацию пятилетнего мальчика и его отца, арестованных в Миннеаполисе по подозрению в нелегальном пересечении границы.

Источник: Аргументы и факты

Суд в США приостановил депортацию пятилетнего мальчика, арестованного иммиграционной и таможенной службой США (ICE) вместе с его отцом в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), написала газета Le Parisien, материал которой перевёл aif.ru.

Мужчина и ребёнок были задержаны 23 января возле их дома и направили в центр содержания, который находится в Техасе. Мальчик и его отец являются выходцами из Эквадора. В декабре 2024 года эта семья обратилась к властям США с прошением о предоставлении убежища.

По информации телеканала CNN, пока их решили не выдворять. Федеральный судья постановил «немедленно приостановить любые предполагаемые поездки или перемещения». При этом на время судебного разбирательства и до дальнейшего уведомления мужчине и его сыну запретили покидать округ Диллей в Техасе, куда их доставили после задержания.

Отец мальчика, Адриан Александр Конехо Ариас, направил жалобу на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, генерального прокурора страны Пэм Бонди и ряда других федеральных чиновников. Адвокат семьи, Марк Прокош, утверждает, что его подзащитные «соблюдали все применимые правила». По словам юриста, они не нарушили закон при въезде в США.

Напомним, ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация проведёт проверку в отношении Кристи Ноэм в связи с эскалацией напряженности в штате Миннесота, где жертвами рейдов против нелегальных стали граждане Соединённых Штатов.

