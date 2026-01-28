США приостановили депортацию ребёнка, арестованного иммиграционной службой

По информации телеканала CNN, пока их решили не выдворять. Федеральный судья постановил «немедленно приостановить любые предполагаемые поездки или перемещения». При этом на время судебного разбирательства и до дальнейшего уведомления мужчине и его сыну запретили покидать округ Диллей в Техасе, куда их доставили после задержания.