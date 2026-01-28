В омском Минздраве дали ответ по жалобе на условия в детской больнице

«Уважаемый автор поста, нам очень жаль, что вы столкнулись с трудностями при получении медицинской помощи. В отношении всех указанных вами фактов главным врачом медицинского учреждения будет проведена служебная проверка. Уже запрошены объяснительные со всех ответственных лиц. Хотим обратить ваше внимание, что летом 2026 года в медучреждении запланирован ремонт в палатах отделения. Планируется установка душевой кабины (в настоящий момент в отделении установлена ванная). Мы понимаем, что некоторых пациентов, которые находятся на стационарном лечении, может не устраивать предлагаемое питание. Но организация питания проводится по всем нормам САНПиНа, по принципам диетического питания — без использования специй, соли и перца. Ежедневно качество блюд проверяется бракеражной комиссией», — говорится в официальном комментарии.