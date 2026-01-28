В омском Минздраве дали ответ по жалобе на условия в детской больнице

В паблике «Типичный Омск» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 26 января 2026 года, появилась анонимная жалоба на условия в эндокринологическом отделении Областной детской клинической больницы.
Со слов автора поста, обратившегося от имени родителей детей с диабетом первого типа, ребенок не может получить полное и качественное обследование; питание в отделении «ужасное»; состояние туалета и душа неприемлемо, а кровати, как заявлено, ломаются под детьми.
«Мы просим провести немедленную и тщательную проверку эндокринологического отделения ОДКБ совместно с прокуратурой. Необходимо оценить не только условия пребывания, но и качество оказываемой медицинской помощи, а также действия заведующей отделением», — также говорится в посте.
В Министерстве здравоохранения Омской области в ответ на жалобу заявили, что по всем указанным фактом главный врач ОДКБ проведет служебную проверку.
«Уважаемый автор поста, нам очень жаль, что вы столкнулись с трудностями при получении медицинской помощи. В отношении всех указанных вами фактов главным врачом медицинского учреждения будет проведена служебная проверка. Уже запрошены объяснительные со всех ответственных лиц. Хотим обратить ваше внимание, что летом 2026 года в медучреждении запланирован ремонт в палатах отделения. Планируется установка душевой кабины (в настоящий момент в отделении установлена ванная). Мы понимаем, что некоторых пациентов, которые находятся на стационарном лечении, может не устраивать предлагаемое питание. Но организация питания проводится по всем нормам САНПиНа, по принципам диетического питания — без использования специй, соли и перца. Ежедневно качество блюд проверяется бракеражной комиссией», — говорится в официальном комментарии.
В министерстве также дали пояснение по отсутствию москитных сеток и запрету открывать окна: заявлено, что это делается ради безопасности маленьких детей.