Мировая знаменитость намекнула на переезд из США после продажи недвижимости

Анджелина Джоли начала расставаться с недвижимостью в США, что породило разговоры о возможных проблемах и скором переезде актрисы за границу. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на документы и источники из окружения звезды.
Летом стало известно о продаже квартиры Джоли в Нью-Йорке, которой она владела с 1997 года. Это было ее единственное жилье в городе почти за 30 лет. Сумма сделки не раскрывается. Согласно документам, передача права собственности была оформлена 18 июля 2025 года, а зарегистрирована в начале августа.
На этом, как утверждают американские издания, актриса останавливаться не намерена. В ближайшее время Джоли планирует продать особняк в Лос-Анджелесе стоимостью около 24,5 млн долларов. Дом в районе Лос-Фелис, купленный в 2017 году, ранее принадлежал режиссеру Сесилу Б. Де Миллю и долгое время считался основным семейным домом актрисы после расставания с Брэдом Питтом. По данным источников, объект уже показывают потенциальным покупателям после недавнего ремонта.
В окружении Джоли утверждают, что речь идет не о финансовых трудностях, а о смене жизненных приоритетов. Актриса, по их словам, готовится к периоду, когда ее жизнь больше не будет сосредоточена в Лос-Анджелесе, и рассчитывает на большую свободу начиная с 2026 года.
Ключевым фактором остается вопрос детей. У Джоли шестеро детей от брака с Брэдом Питтом: 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. После развода актриса приобрела дом рядом с жильем Питта, чтобы сохранить для детей возможность регулярного общения с отцом. Эти условия опеки на протяжении многих лет удерживали ее в США.
В интервью Harper’s Bazaar в 2019 году Джоли прямо говорила, что рассматривает переезд после достижения детьми совершеннолетия. Окончательно это станет возможным 12 июля 2026 года, когда Ноксу и Вивьен исполнится 18 лет. Источники утверждают, что после этой даты актриса планирует изменить место жительства.
В числе возможных направлений называются Камбоджа, Франция и несколько африканских стран. Камбоджа занимает особое место в ее жизни — именно там в 2002 году Джоли усыновила своего старшего сына. С Францией и Африкой также связаны личные события: близнецы родились в Ницце, Захара была удочерена из Эфиопии, а Шайло появилась на свет в Намибии.
Дополнительным фактором стала окончательная точка в затянувшемся разводе. В декабре 2024 года Джоли и Питт завершили бракоразводный процесс, длившийся восемь лет. По словам источников, после этого актриса стала заметно спокойнее и начала воспринимать Лос-Анджелес как завершенный этап своей жизни.
В последние годы Джоли все чаще говорит о дистанции между собой и США. На кинофестивале в Сан-Себастьяне она отмечала, что чувствует себя оторванной от страны, в которой выросла, подчеркивая интернациональный характер своих взглядов и ценностей.
