В Русско-Полянском районе открылся обновленный Кадровый центр «Работа России»

Модернизированный офис службы занятости — кадровый центр «Работа России» — открыли в Русско-Полянском районе Омской области. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.
Благодаря обновлению объекта жители района получили доступ к расширенному комплексу мер поддержки. Специалисты центра составляют для соискателей индивидуальные планы содействия занятости, помогают перезапустить карьеру или открыть свое дело. Особое внимание уделяют приоритетным группам: молодежи, мамам с детьми, людям с инвалидностью, участникам СВО и их родственникам.
«В реализации федеральных мер именно этот Кадровый центр стал лидером в трудоустройстве граждан по предоставлению субсидий на господдержку стимулирования найма отдельных категорий граждан», — рассказала заместитель министра труда и социального развития Омской области Олеся Кайль.
В обновленных пространствах центров обустроили комфортные зоны ожидания, места для переговоров, улучшили навигацию и установили интерактивные панели. Все мероприятия по модернизации проводят в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры».
Ранее мы писали, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав омского инвалида.