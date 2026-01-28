«Проплаченные мятежники»: Трамп жестко высказался о протестующих против его политики

Хозяин Белого дома Дональд Трамп посетил штат Айова. Он провел встречу с избирателями. Президент США также высказался о проходящих в штате митингах. Он назвал участников протестов придурками и безумцами. Об этом пишут американские журналисты.
По их данным, Дональд Трамп отрицает общественное недовольство. Американский лидер не считает, что люди действительно не согласны с его политикой.
«Они — проплаченные агитаторы. В самом деле, в некоторых случаях они являются проплаченными мятежниками», — заявил президент США.
Дональд Трамп между тем решил еще раз продемонстрировать всем фото с президентом России Владимиром Путиным. Он разместил снимок из Анкориджа в Белом доме. Теперь он висит над фотографией Дональда Трампа с его внучкой.