«Проплаченные мятежники»: Трамп жестко высказался о протестующих против его политики

Трамп назвал придурками и безумцами участников протестов в Айове.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп посетил штат Айова. Он провел встречу с избирателями. Президент США также высказался о проходящих в штате митингах. Он назвал участников протестов придурками и безумцами. Об этом пишут американские журналисты.

По их данным, Дональд Трамп отрицает общественное недовольство. Американский лидер не считает, что люди действительно не согласны с его политикой.

«Они — проплаченные агитаторы. В самом деле, в некоторых случаях они являются проплаченными мятежниками», — заявил президент США.

Дональд Трамп между тем решил еще раз продемонстрировать всем фото с президентом России Владимиром Путиным. Он разместил снимок из Анкориджа в Белом доме. Теперь он висит над фотографией Дональда Трампа с его внучкой.

