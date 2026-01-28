Слуцкий предложил принять «Закон Жириновского», защищающий русский язык

«Защита русского языка — архиважнейшая тема. Наш президент, Владимир Владимирович Путин, назвал сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — вопросами национальной безопасности и сохранения своей цивилизационной идентичности в глобальном мире. И мы в ЛДПР хорошо понимаем важность сбережения русского языка, видим проблемы с его разрушением и много лет с этим разрушением боремся», — сказал Слуцкий РИА Новости на XXXIV Международных рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».