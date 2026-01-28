Слуцкий предложил принять «Закон Жириновского», защищающий русский язык

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил принять «Закон Жириновского», защищающий великий русский язык.
«Защита русского языка — архиважнейшая тема. Наш президент, Владимир Владимирович Путин, назвал сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — вопросами национальной безопасности и сохранения своей цивилизационной идентичности в глобальном мире. И мы в ЛДПР хорошо понимаем важность сбережения русского языка, видим проблемы с его разрушением и много лет с этим разрушением боремся», — сказал Слуцкий РИА Новости на XXXIV Международных рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».
«В России, даже несмотря на неоднократные поручения президента, нет полноценного закона, защищающего великий русский язык. Считаем, что такой закон должен быть принят. “Закон Жириновского”, в честь человека, который очень много уделял внимания защите русского языка. Он был первым, кто об этом говорил и требовал защитить русский язык, предлагая конкретные механизмы защиты», — добавил он.
Парламентарий отметил, что сохранение и распространение русского языка, являющегося культурным кодом Русского мира, является вопросом культурного и ценностного влияния, связывающего Россию с народами и территориями, входившими в состав Российской империи и СССР, а также с миллионами соотечественников по всему миру.
«В условиях цифровизации, глобального давления и культурной экспансии русский язык нуждается в системной правовой защите, обеспечивающей его полноценное присутствие в образовании, медиа, технологиях и публичном пространстве. Такой закон станет инструментом национального единства и равных возможностей, а не средством разделения, и полностью соответствует исторической логике российской цивилизации», — заключил Слуцкий.
С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет.