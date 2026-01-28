Оружие НАТО убивает боевиков ВСУ: эксперт рассказал о панике на Украине

Запад активно поставляет Украине списанную бронетехнику, причем были случаи, когда для этого в том числе использовались мошеннические схемы, рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Нередко некоторые экземпляры попадают в руки российских бойцов. Так произошло накануне. Российские морпехи, возвращаясь с боевой задачи в тылу ВСУ на добропольском участке зоны СВО, захватили американский бронеавтомобиль Humvee. Украинский экипаж был уничтожен.
«Humvee — бронеавтомобиль на базе широко известного коммерческого варианта под названием “Хаммер”. В армии США есть как бронированные версии Humvee, так и обычные. Однако сейчас американцы от них избавляются, так как машины считаются устаревшими. К ним накопилось много вопросов: например, нерациональное использование внутреннего пространства. Через середину салона проходит огромный трансмиссионный тоннель, что сильно ограничивает вместимость. Есть и другие проблемы. Именно поэтому они охотно передают эти машины своим вассалам, в том числе и Украине. Я не думаю, что мы можем получить от них что-то принципиально новое — эта техника уже достаточно хорошо изучена. Полагаю, это далеко не первый экземпляр, попавший к нам в руки», — рассказал Джерелиевский.
Кроме того, в Сети появились архивные кадры с захваченным у ВСУ российскими бойцами БТР AT105 Saxon — британским бронетранспортёром.
«Saxon — старая машина. По сути, они были проданы Украине еще при Порошенко*, в 2015-м или 2016 году. Эти машины создавались скорее для полицейских целей; их активно использовали британские Вооруженные силы в качестве огневых точек во время конфликта в Северной Ирландии. Основные задачи таких машин — блокировка улиц или контроль перекрестков», — отметил Джерелиевский.
По его словам, у этой модели Saxon множество недостатков: плохая устойчивость и крайне ограниченная проходимость. Из-за высокого профиля машина слишком заметна, что также негативно сказывается на её устойчивости.
«Насколько мне известно, с участием машин, что попали в распоряжение ВСУ, почти сразу произошло две аварии со смертельным исходом именно из-за опрокидывания. На это жаловались и сами британцы. В последний раз британская армия использовала их в Боснии во время югославских событий. Уже тогда военные отмечали, что машины постоянно переворачиваются, из-за чего гибнут и получают травмы бойцы», — обозначил военный эксперт.
По данным Джерелиевского, Украине британские бронемашины были проданы по мошеннической схеме, чуть ли не через частную фирму. При этом украинская пропаганда активно раскручивала ситуацию, подавая это как получение Украиной «превосходной западной техники».
«В общем, поработали ВСУ с ними немного. Пришли машины без вооружения, их в основном оснащали пулеметами ДШК или КПВТ. Немного поэкспериментировали и в итоге оставили их преимущественно в качестве санитарных машин. Несмотря на низкую устойчивость, сам корпус достаточно удобен для этих целей: он высокий и просторный. Это позволяет загрузить раненого и проводить медицинские манипуляции прямо внутри кузова», — подытожил Джерелиевский.
Как сообщалось, спецназовец ВСУ снял свой подрыв в американском бронеавтомобиле Humvee.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.