Оружие НАТО убивает боевиков ВСУ: эксперт рассказал о панике на Украине

«Humvee — бронеавтомобиль на базе широко известного коммерческого варианта под названием “Хаммер”. В армии США есть как бронированные версии Humvee, так и обычные. Однако сейчас американцы от них избавляются, так как машины считаются устаревшими. К ним накопилось много вопросов: например, нерациональное использование внутреннего пространства. Через середину салона проходит огромный трансмиссионный тоннель, что сильно ограничивает вместимость. Есть и другие проблемы. Именно поэтому они охотно передают эти машины своим вассалам, в том числе и Украине. Я не думаю, что мы можем получить от них что-то принципиально новое — эта техника уже достаточно хорошо изучена. Полагаю, это далеко не первый экземпляр, попавший к нам в руки», — рассказал Джерелиевский.